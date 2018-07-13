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«Уфа» переиграла чешский «Пршибрам» в товарищеском матче
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«Уфа» переиграла чешский «Пршибрам» в товарищеском матче 

Чемпионат.com 6 часов назад
«Уфа» провела второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Майрхофене (Австрия). Российский клуб со счётом 2:1 переиграл чешский «Пршибрам». В составе «Уфы» голами отличились Вячеслав Кротов и Игорь Безденежных.
Следующую контрольную игру на сборе в Австрии «Уфа» проведёт 17 июля с турецким клубом «Истанбул Башакшехир». Контрольный матч «Уфа» (Россия) — «Пршибрам» (Чехия) — 2:1 (1:1) «Уфа»: Беленов, Круговой (Йокич, 61), Пуцко (Аликин, 61), Никитин (Неделчару, 61), Тумасян (Сухов, 61), Живоглядов (Дивеев, 81), Карп (Ванек, 79), Безденежных (Салатич, 71), Сысуев (Слай, 65), Кротов, Фатай (Пауревич, 57).
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