Навка с ностальгией вспоминает образ соблазнительной официантки в ледовом шоу 

Татьяна Навка трехкратная чемпионка России и Европы по фигурному катанию. В прошлом году она поставила собственное ледовое шоу «Руслан и Людмила». Спортсменка уверенно чувствует себя на льду и уже обучает этому свою дочь Надежду. В мае малышка уже приняла участие в своих первых показательных выступления и скопировала знаменитый образ своей мамы Кармен.
Навка уже больше месяца отдыхает в теплых краях со своей семьей. Сегодня она предалась воспоминаниям и вместе фото в купальнике показала архивный кадр, который был сделан во время ее выступления в шоу «Звезды на льду». Тогда ее партнером был Марат Башаров. Он в военной форме сидел за столиком, а Татьяна в костюме соблазнительной официантки принесла ему выпить и закусить. «Вот случайно откопала. Помню после этого номера на „Ледниковом Проекте“, тогда он назывался „Звезды на льду“, я проснулась знаменитой. Даже, наверное больше, чем после Олимпиады. Странная штука-эта жизнь», — поделилась фигуристка с ностальгией. На фото она запечатлена в черном костюме с разрезом на юбке и в фартуке.
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«Ледниковый период»: Под верхушкой айсбергаХореограф проекта Игорь Оршуляк — о тайнах, задумках, ссорах и сломанных ребрах. Поклонники признались, что это был лучший номер за все шоу. Они отметили, что в этом образе Навка выглядела бесподобно. «Шедевральный номер!», «Очень красивая», «Вы были знаменитой, красивой, спортсменкой еще до ледникового!», «На мой взгляд вы с Башаровым были лучшей парой всех сезонов!», — стали комментировать пост подписчики. Напомним, в 2006 году Навка и Башаров заняли первое место в «Звездах на льду». Позже фигуристка еще несколько раз занимала первые места в ледовых шоу с другими партнерами: Алексеем Воробьевым и Маргаритой Дрозябко.