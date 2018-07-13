«Реал»: «Клуб не планирует делать какие-либо предложения Неймару» 

"Реал" на официальном сайте сделал официальное заявление по поводу ситуации с форвардам сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймаром.
"Учитывая постоянную информацию, связывающую форварда «ПСЖ» Неймара с нашим клубом, «Реал» хочет уточнить, что он не планирует делать какие-либо предложения игроку. Отношения между клубами являются отличными. Если «Реал» захочет купить игрока «ПСЖ», то он первым делом обратимся в клуб", — говорится в заявлении мадридского клуба.
Ранее сообщалось, что Неймар стал основной трансферной целью для «Реала» после продажи Криштиану Роналду в «Ювентус».