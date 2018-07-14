Инфантино: «Неймар — настоящий талант, он помогает нам мечтать»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением об игре форварда сборной Бразилии Неймара.

«Неймар — великолепный игрок, настоящий талант. Я с почтением отношусь к таким одаренным игрокам, которые помогают нам мечтать. Не могу сказать негативных слов о нем. Неймар — одна из топ-легенд. Конечно, он покажет нам намного больше своих футбольных способностей в будущем», — приводит слова Инфантино Goal.

Напомним, сборная Бразилии завершила свое выступление на ЧМ-2018 после поражения от Бельгии на стадии ¼ финала (1:2).