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Инфантино: «Неймар — настоящий талант, он помогает нам мечтать»
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Инфантино: «Неймар — настоящий талант, он помогает нам мечтать» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением об игре форварда сборной Бразилии Неймара.
«Неймар — великолепный игрок, настоящий талант. Я с почтением отношусь к таким одаренным игрокам, которые помогают нам мечтать. Не могу сказать негативных слов о нем. Неймар — одна из топ-легенд. Конечно, он покажет нам намного больше своих футбольных способностей в будущем», — приводит слова Инфантино Goal.
Напомним, сборная Бразилии завершила свое выступление на ЧМ-2018 после поражения от Бельгии на стадии ¼ финала (1:2).
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