Уругвайский Смолов из хрусталя. Что за Эрнандес едет в ЦСКА? Да еще с Роналдо!

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА. Причем, в Россию он приедет не за какие-то баснословные деньги, про которые взахлеб пишут многие СМИ. Евгений Гинер в своем неповторимом стиле нашел очень качественного футболиста абсолютно бесплатно!

Бесплатный сыр В прошлом сезоне 27-летний Эрнандес играл за «Халл». Ну, как играл… Провел на поле три матча, после чего выбыл почти до конца сезона из-за тяжелейшей травмы — разрыва ахиллова сухожилия. В концовке чемпионата Абель еще семь раз появился на поле. В десяти матчах он умудрился забить 8 мячей и отдать две результативные передачи. Несмотря на эту впечатляющую статистику, контракт с клубом продлен не был. Сейчас Эрнандес — свободный агент и достанется ЦСКА абсолютно бесплатно.

Правда, за футболиста все же пришлось поторговаться — с его агентом Оскаром Бентанкуром. Такой бесплатный сыр — лакомый кусочек для многих клубов, не только для ЦСКА — вот и шла ожесточенная торговля за размер подъемных и зарплату игрока. Судя по всему ЦСКА оказался щедрее конкурентов. Вот футболист и собирается прибыть в Москву уже на следующей неделе для прохождения медицинского осмотра.

Если в большинстве случаев эта процедура является чистой формальностью, то в ситуации с Абелем это — первая необходимость. Уругваец, как это принято говорить, — хрустальный. С октября 2010 года он провел в лазарете 682 дня — почти два года! Только недавно он восстановился от тяжелой травмы и ЦСКА важно, чтобы подобное не повторялась, учитывая немалую зарплату, которую наверняка выбил футболисту его атташе.

Физика, к слову, никогда не была коньком Эрнандеса, несмотря на его достаточно высокий рост в 185 сантиметров. В детстве его исключали из футбольной академии за нехватку мышечной массы. Да и во взрослом возрасте игрок от этой проблемы избавился не до конца. Именно по этой причине Эрнандес не перешел в итальянскую «Дженоа». кто знает, как он выглядит после полугода в лазарете.

Рекорды и Роналдо

В своей лучшей форме Эрнандес — грозный наконечник копья атаки любой команды, в которой выступает. Он не атлетичен, но быстр и отличается чутьем в выборе позиции. За эти качества его ценят не только в клубах, но и в национальной команде, где он частенько выходит на поле, несмотря на конкурентов в виде Эдинсона Кавани и Луиса Суареса

Всего в форме национальной команды Эрнандес выходил на поле 28 раз — забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. В последний раз, правда, за Уругвая Абель играл в марте прошлого года — в отборочном турнире ЧМ-2018. В матче против Бразилии он провел на поле 13 минут, а Уругвай проиграл со счетом 1:4. Его лучший матч за сборную прошел на Кубке конфедераций 2013 года. тогда Уругвай разгромил сборную Таити со счетом 8:0, а Эрнандес отличился покером и голевым пасом.

Есть у Эрнандеса и другой рекорд, который вряд ли кто-то сможет скоро повторить. Правда, им Абель вряд ли гордится… 29 января 2017 года в матче Кубка Англии против «Фулхэма» партнеры по команде доверили Эрнандесу пробить 11-метровый. Абель пробил крайне плохо — вратарь парировал удар, но не удержал мяч в руках. Все тот же Эрнандес его подхватил, но тут же рухнул на газон — голкипер в прыжке снес форварда, чтобы тот не забил. Арбитр назначил второй пенальти за 30 секунд. Бить с точки вновь вызвался Эрнандес. Вратарь остался не у дел — мяч просвистел мимо ворот. Так Абель не реализовал два пенальти за одну минуту — уникальное достижение!

Еще один удивительный факт — на левой ноге Эрнандеса красуется татуировка Роналдо. То, что ему нравится Луис Назарио — не сюрприз, сюрприз — то что уругваец набил себе изображение бразильца, ведь всем известна футбольная война между этими южноамериканскими странами.