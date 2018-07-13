Нестор Питана — о назначении на финал ЧМ-2018: В эмоциональном плане в моей жизни редко случалось что-то подобное

— В эмоциональном плане в моей жизни редко случалось что-то подобное. Я испытываю невероятные ощущения, меня переполняют эмоции. Я бы сравнил это с тем моментом, когда узнал, что стану отцом. И то, и другое подразумевает огромную ответственность и готовность жертвовать собой.

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Каждый ребенок, который любит футбол, мечтает оказаться в финале Чемпионата мира. Наша команда много работала, чтобы заслужить это право. Это одна из самых больших наград, которую можно получить в мире судейства. Теперь мы хотим достойно завершить свою работу, — приводит слова арбитра пресс-служба ФИФА.

Напомним, что финал чемпионата мира между сборными Хорватии и Англии состоится 15 июля на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.