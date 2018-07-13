«Торпедо» подписало контракт с экс-защитником «Тампа-Бэй»

«Торпедо» подписало контракт с участником восьми чемпионатов мира и экс-игроком «Тампа-Бэй» Дмитрием Коробовым . Ранее 29-летний белорусский защитник выступал за минское «Динамо».

"Новобранец нашей команды начинал спортивную карьеру в родном Новополоцке, откуда в пятнадцатилетнем возрасте перебрался в систему хоккейного клуба «Гомель», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба. — Вместе со своей новой командой уже во втором сезоне на высшем уровне он смог завоевать титул чемпиона страны, а также звание лучшего молодого игрока сезона.

Своей уверенной игрой, сочетавшей не только надежные действия в обороне, но и результативные подключения к атакам, Коробов довольно быстро завоевал для себя место сначала в юношеской и молодежной, а затем — и в основной сборной Белоруссии, с которой принял участие в восьми чемпионатах мира. Проведя три сезона в минском «Динамо», в 2012 году Дмитрий отправился пробовать свои силы за океаном, где два года успешно защищал цвета команды АХЛ «Сиракьюз Кранч» (153 матча, 50 очков). На это обратил внимание тренерский штаб «Тампы-Бэй Лайтнинг», позволив Коробову сыграть 3 матча в НХЛ (на счету защитника — одна голевая передача). По возвращении из Северной Америки новобранец «Торпедо» защищал в КХЛ цвета «Атланта», "Спартака" и минского «Динамо».

​Желаем Дмитрию успешной игры в составе «Торпедо».

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал контракт с участником восьми чемпионатов мира и экс-игроком «Тампы» Дмитрием Коробовым. https://t.co/bOqPS5ZVwK pic.twitter.com/C19fFBjACZ

— HC Torpedo (@torpedonn) 13 июля 2018 г.