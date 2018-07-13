Хорошо забытое новое

Россияне активно обсуждают купюры достоинством 200 и 2000 рублей в Интернете. Но активность вызвана не только интересом — четверть обсуждений содержат жалобы на проблемы с приемом новеньких банкнот.

Шуршим купюрами

12 октября 2017 года ЦБ РФ выпустил в обращение http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10055536 новые платежные инструменты — банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На первой изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, на второй — мост на остров Русский и космодром Восточный. Свое визуальное «обозначение» банкноты «приобрели» по итогам всероссийского голосования.

Глава Гознака отметил, что новые банкноты будут служить в полтора раза дольше и пообещал, что они будут удобнее для считывания банкоматами.

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10056950

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10056198

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина указала, что массовый ввод в обращение новых купюр стартует в декабре 2017 года. Крупные банки, в свою очередь, отчитались в декабре, что свои банкоматы на новинки «эмиссионной индустрии» настроили. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10056563

ВРЕЗКА — http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10057111

Как бы то ни было, но некоторые россияне до сих пор продолжают искать 200 и 2000 рублей, чтобы добавить их в свою коллекцию. Другие же недовольны тем, что имеющиеся у них новенькие банкноты не принимают ни банкоматы, ни продавцы.

О чем молчат «хрустящие»

Согласно исследованию, которое для портала Банки.ру провел сервис мониторинга BrandSpotter (с 2018 года принадлежит компании YouScan), в России до сих пор достаточно активно обсуждают купюры 200 и 2000 рублей в соцсетях и на форумах. Пик обсуждений пришелся на январь 2018 года, когда банкноты массово «ушли в народ». Вторая волна популярности пришлась на май-июнь 2018 года — тогда новые купюры добрались до регионов. В рамках исследования были проанализировали 2,5 тыс. сообщений, сделанных пользователями Интернета с начала года.

КАРТИНКА 1 «В январе, когда первые банкноты появились в обращении, их видели в основном жители столицы. После первого всплеска интереса упоминания пошли на спад, но в мае-июне, когда новые деньги добрались до регионов, поднялась новая волна: многим, впервые получившим купюру в руки, захотелось поделиться впечатлением», — говорится в исследовании BrandSpotter.

В аналитическом департаменте BrandSpotter обращают внимание: обсуждают не столько вид новых купюр, сколько две масштабные темы, связанные с ними.

Во-первых, сильную защищенность купюр. Речь не только о голограммах, появляющихся на самих банкнотах, но и о приложении Гознака с дополнительной реальностью в смартфоне.

Отметим, что приложение «Банкноты 2017» позволяет изучить принципы распознавания подлинности новых банкнот и также имеет функцию дополнительной анимации символов городов, изображенных на банкнотах.

ВРЕЗКА — http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10226669

Во-вторых, по данным BrandSpotter, четверть сообщений о купюрах нового номинала посвящена проблемам с их приемом. Люди жалуются, что банкоматы и платежные автоматы не были готовы к денежным новинкам, а продавцы и кассиры не сразу начали опознавать их как деньги.

КАРТИНКА 2 Обозреватель Банки.ру несколько месяцев наблюдала за попытками разных людей расплатиться новыми купюрами в Москве.

В первые месяцы запуска банкнот многие продавцы действительно старались просить у покупателей банкноты другого номинала для оплаты товара или услуги. Да и сами покупатели очень неуверенно отдавали продавцам новомодные купюры, каждый раз опасаясь, что их не примут.

Держатели же банковских карт разделились примерно поровну: первая половина радовалась, когда в банкомате доставалась невиданная ранее купюра, вторая половина старалась тут же зачислить новые купюры обратно на счет и забрать из банкомата тысячи, пятисотки и сотки.

В последнее время обозреватель Банки.ру замечала только единичные случаи «купюрного недопонимания». Так, банкноты номиналом 2000 рублей отказывались принимать в небольших точках продаж, а некоторые люди (преимущественно пенсионного возраста) ходили разменивать двухтысячные купюры, выданные банкоматом, в ближайший торговый центр или продуктовый магазин.

Тем не менее, считают аналитики BrandSpotter, в целом купюры в 200 и 2000 рублей были приняты россиянами благожелательно, даже несмотря на многочисленные трудности с их приемом в первое время.

КАРТИНКА 3 Как рассказывают в Альфа-Банке (именно его банкоматы стоят на стадионах, где проходят матчи ЧМ-2018), во время проведения чемпионата все АТМ на стадионах были «заправлены» новыми купюрами.

«Мы получили только позитивные отзывы. Жители России и иностранцы с удовольствием их снимали, в том числе и в качестве сувениров, — делится впечатлением начальник управления по развитию систем самообслуживания розничного бизнеса Альфа-Банка Максим Дерешин. — Наша банкоматная сеть в 100% случаев принимает банкноты нового образца. Часть небольших банков, в том числе и региональных банков, которые не успели зимой обновить свой парк АТМ для возможности приема купюр, сделают это в скором времени. Это также будет способствовать популяризации купюр». Эстетический подход

Обсуждали россияне и дизайн новых банкнот, которые выглядят совсем иначе, чем уже знакомые купюры, — красочнее и веселее.

Судя по мониторингу BrandSpotter, одним потребителям пришелся по вкусу яркий и «игрушечный» вид денег. Другие дали новеньким банкнотам прозвище «фантики» и посчитали, что они не вызывают у них доверия. Один человек даже «почувствовал, что живет в игре „Монополия“.

»Патриотично настроенные россияне радуются рисункам Крымского моста и острова Русский, но другие патриотичные россияне возмущаются, что новые рубли слишком похожи на евро и слишком не похожи на рубли предыдущих серий, — рассказывают в BrandSpotter. — Любители Лагутенко вовсю цитируют «Владивосток-2000». И все-таки больше половины комментариев на эту тему — позитивные (57% от общего числа проанализированных комментариев)».

ВРЕЗКА — http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10057148

Аналитики BrandSpotter заметили, что многие жители России откладывали впервые полученную купюру в 200 или 2000 рублей на память, «в коллекцию» (об этом они писали в соцсетях и на форумах). Более того, в первые месяцы эти банкноты активно продавали и покупали выше номинала, несмотря на то, что ЦБ неоднократно напоминал, что это обычные деньги, не относящиеся к юбилейным сериям ограниченного тиража.

Пользователи Интернета даже успели сочинить анекдот, который активно перепощивали в Сети.

КАРТИНКА 4 По итогам анализа эксперты BrandSpotter отмечают: абсолютная победа ЦБ и Гознака — это приложение проверки подлинности купюр с дополненной реальностью. Оно было встречено соотечественниками с абсолютным восторгом, в него «залипают», с ним «играются», любуются анимацией, «плывущими корабликами», оценивают как «крутое» — в общем, игрушка удалась.

81% сообщений с обсуждением приложения Гознака с дополненной реальностью имели позитивную эмоциональную окраску. Это, указывают аналитики BrandSpotter, как раз пример уместного применения новых технологий с развлекательным элементом и полезной функциональностью.

«Но все удовольствие от хорошеньких банкнот с дополненной реальностью портила проблема отказа в приеме их банкоматами и продавцами, — говорится в исследовании BrandSpotter. — Как видно из динамики сообщений, острота проблемы не спала даже к июню 2018 года — в каждом городе находятся продавцы, впервые увидевшие новую банкноту и не готовые ее принимать, боясь подделок».

КАРТИНКА 5 Как найти народную любовь

Эксперты, опрошенные порталом Банки.ру, отводят максимум два года на выработку у россиян привычки к новым банкнотам.

«При вводе новых номиналов банкнот достаточно часто возникает «недопонимание» как между банкоматом и клиентом, так и между продавцом и клиентом. Особенно если эти банкноты имеют новую текстуру и вид. Это не только история о рублях — такое же недоверие было и к новым долларам США», — вспоминает управляющий партнер Национального рейтингового агентства Павел Самиев

Обычно полноценное «приживание» новых купюр в платежном пространстве занимает от одного года до двух лет, считает он. По мнению Самиева, это совершенно нормальная практика.

«При этом, на мой взгляд, новые красочные купюры россияне в большинстве своем оценивают позитивно. Сейчас актуален вопрос привычки — когда жители России привыкнут к новым банкнотам и перестанут воспринимать их как что-то необычное», — рассуждает Самиев.

Финансовый советник Ксения Воронина убеждена, что в крупных городах России новые купюры войдут в обиход довольно быстро.

«Уже практически прижились, так как новости распространяются быстро, и люди имеют привычку регулярно смотреть информацию в Интернете (пусть даже не специализированные финансовые порталы, а обычные соцсети). Как приживутся банкноты в отдаленных регионах, будет зависеть от наличия источников информации и от источников получения самих новых купюр. Получение такой купюры от банка вызовет больше доверия, чем получение ее же в качестве сдачи на овощном рынке, — комментирует Воронина. — Но в целом через полгода-год, полагаю, новые купюры уже не будут вызывать удивление».

В качестве методов популяризации двухсотенных и двухтысячных она называет информационные стенды в банках и на кассах магазинов (хотя бы крупных сетевых).

Директор аналитического департамента консалтинговой компании «Golden Hills КапиталЪ АМ» Михаил Крылов предлагает необычный способ более оперативной популяризации новых денежных знаков.

«Для того, чтобы прижились новые купюры номиналом 2000 рублей, нужно запускать в местах массового скопления людей песню «Владивосток-2000» и показывать ролики по тематике новых купюр в перерывах капитал-шоу «Поле чудес», — говорит Крылов. — Песню можно запускать во время массовых гуляний в городских и сельских домах культуры».

По мнению финансового омбудсмена Павла Медведева, исследование мнений россиян о новых купюрах только в социальных сетях не совсем релевантно. Он объясняет это тем фактом, что пользователи Интернета, в частности активные участники соцсетей, как никто другой любят жаловаться на все подряд.

«В самом начале, когда новые купюры только-только появлялись в городах России, наблюдались некоторые проблемы при их приеме. Но сейчас жалоб на это я почти не вижу, — говорит Медведев. — Конечно, отдельные недоразумения в отдаленных регионах будут возникать еще достаточно долго, потому что туда новые банкноты пришли позже крупных городов. Но, например, в Москве проблем с приемом 200 и 2000 рублей уже точно нет, потому что нет таких «аппендиксов» в городе, куда бы новые банкноты не дошли».