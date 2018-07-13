Goldman Sachs спрогнозировал победителя ЧМ-2018

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs в пятницу выпустил прогноз на финал чемпионата мира по футболу в России.

По оценке аналитиков, победителем международного спортивного первенства станет Франция, которая в финальном матче в воскресенье, 15 июля, одолеет Хорватию. Эксперты оценили шансы французов на победу в 63,1% против 36,9% у Хорватии.

В субботу, 14 июля, в матче за третье место с вероятностью 62,1% Бельгия одержит победу над Англией (37,9%), считают в финансовой организации.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Финал турнира пройдет в грядущее воскресенье на московском стадионе «Лужники».