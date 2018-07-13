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Goldman Sachs спрогнозировал победителя ЧМ-2018
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Goldman Sachs спрогнозировал победителя ЧМ-2018 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs в пятницу выпустил прогноз на финал чемпионата мира по футболу в России.
По оценке аналитиков, победителем международного спортивного первенства станет Франция, которая в финальном матче в воскресенье, 15 июля, одолеет Хорватию. Эксперты оценили шансы французов на победу в 63,1% против 36,9% у Хорватии.
В субботу, 14 июля, в матче за третье место с вероятностью 62,1% Бельгия одержит победу над Англией (37,9%), считают в финансовой организации.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Финал турнира пройдет в грядущее воскресенье на московском стадионе «Лужники».
Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил уверенность, что чемпионом мира по футболу в этом году станет сборная Хорватии.
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