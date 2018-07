«Хаддерсфилд» подписал контракт с чемпионом мира-2014

«Хаддерсфилд» объявил о подписании контракта с защитником дортмундской «Боруссии» Эриком Дурмом . Контракт с 26-летним игроком заключен на год с возможностью продления еще на сезон.

Дурм, являющийся чемпионом мира-2014 в составе сборной Германии, провел более 200 матчей за «Боруссию». Отметим, что именно нынешний наставник «Хаддерсфилда» Давид Вагнер привел Дурма в «Боруссию-2» в 2012 году.

🖊️ #htafc has completed the permanent transfer of @DFB_Team_EN international defender Erik Durm from @BlackYellow! 👉 https://t.co/OJ3tAmDRE0 (CL) pic.twitter.com/pzm2yhpRKe

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 13 июля 2018 г.