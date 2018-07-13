Ещё
Лам: Убеждён, что Германия вновь сможет подтвердить известные слова Линекера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лам: Убеждён, что Германия вновь сможет подтвердить известные слова Линекера 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Бывший немецкий защитник Филипп Лам поделился мнением о выступлении европейских сборных на чемпионате мира в России.
«Меня немного удивил тот факт, что до полуфинала дошли только европейские сборные, ведь я всегда думал, что в четвёрке сильнейших точно должна оказаться команда из Южной Америки.
В составе южноамериканских сборных, будь то Бразилия, Аргентина или Уругвай, всегда есть игроки, обладающие даром свыше.
У нас в Европе создана лучшая инфраструктура. Национальные чемпионаты Германии, Англии, Испании, Италии и Франции — самые богатые и зрелищные лиги планеты.
Здесь даже лучшим футболистам мира приходится сталкиваться с сильнейшей конкуренцией. Именно эти обстоятельства делают европейские сборные такими сильными.
В первую очередь от этого выигрывают такие небольшие страны, как Бельгия или Хорватия.
Выступление сборной Германии на ЧМ-2018? Формирование, построение команды, способной выиграть Евро и чемпионат мира, — это долгий и очень сложный процесс, который чем-то напоминает создание произведения искусства.
То, что мы видели от Германии в России, нельзя назвать шедевром искусства. Тем не менее я убеждён, что у Германии есть силы для обновления и воспитания нового поколения футболистов, которое вновь сможет подтвердить известные слова Гари Линекера о том, что футбол — это простая игра, в которой 22 человека гоняют мяч в течение 90 минут, а в конце всегда побеждают немцы», — приводит слова Лама пресс-служба ФИФА.
LiveSport.Ru: последние новости
Модрича назвали главным претендентом на награду лучшему игроку ЧМ-2018 Роналду классно проявит себя в «Ювентусе», уверен Мейра «Астана» — «Сутьеска». Прогноз и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 11 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»275
«Это лучший чемпионат мира в истории»2
ФИФА снова оштрафовала Хорватию
Мутко запретили подходить к главе ФИФА5
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение