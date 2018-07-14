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«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Муромом» в контрольном матче
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«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Муромом» в контрольном матче 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
13 июля футбольный клуб «Нижний Новгород» провел заключительный контрольный матч перед стартом нового сезона.
Соперником «горожан» в матче, прошедшем на стадионе «Локомотив», стал клуб «Муром», выступающий в зоне «Запад» Первенства ПФЛ.
Как сообщает пресс-служба «НН», матч завершился со счетом 1:1. Гости открыли счет на 16-й минуте первого тайма после точного удара Абызова под перекладину.
На 71-й минуте встречи нижегородцы отквитали пропущенный мяч, после того как Евгений Стуканов реализовал пенальти, назначенный за игру соперника рукой в своей штрафной площадке.
Следующий матч наш клуб проведет в рамках первенства ФНЛ. 17 июля в первом туре команда сыграет в Саранске с местной «Мордовией».
Напомним, Константин Галкин и Олег Максимов стали помощниками Черышева в ФК «Нижний Новгород».
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