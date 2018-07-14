«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Муромом» в контрольном матче

13 июля футбольный клуб «Нижний Новгород» провел заключительный контрольный матч перед стартом нового сезона.

Соперником «горожан» в матче, прошедшем на стадионе «Локомотив», стал клуб «Муром», выступающий в зоне «Запад» Первенства ПФЛ.

Как сообщает пресс-служба «НН», матч завершился со счетом 1:1. Гости открыли счет на 16-й минуте первого тайма после точного удара Абызова под перекладину.

На 71-й минуте встречи нижегородцы отквитали пропущенный мяч, после того как Евгений Стуканов реализовал пенальти, назначенный за игру соперника рукой в своей штрафной площадке.

Следующий матч наш клуб проведет в рамках первенства ФНЛ. 17 июля в первом туре команда сыграет в Саранске с местной «Мордовией».