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Клопп: «Шакири сможет играть на множестве позиций в „Ливерпуле“
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Клопп: «Шакири сможет играть на множестве позиций в „Ливерпуле“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что новичок команды Джердан Шакири сможет играть на множестве позиций, добавив тренерскому штабу свободы в работе с составом.
«Нам не пришлось долго размышлять над данной сделкой. Когда игрок его уровня становится доступен по такой цене, необходимо быстро действовать, что мы и сделали.
У Шакири есть скорость и иные умения, он в меру высокомерен на поле, любит быть с мячом и влиять на результат. Это обязательные качества для нас. Ему был необходим новый вызов. «Ливерпуль» — идеальный клуб для него. Шакири сможет у нас раскрыться, а также прибавить в необходимых аспектах.
Для нас он будет важным игроком. Он сможет играть на множестве позиций в нашей системе. Джердан добавит нам свободы в работе с составом. Это здорово», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
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