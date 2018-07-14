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Тест: знаете ли вы, что общего у этих звезд и сирот
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Тест: знаете ли вы, что общего у этих звезд и сирот 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Есть такие темы, которым не так много и не так часто уделяется внимание в Сети. А зря.
Вместе с благотворительным фондом «Арифметика добра» (занимается системным решением проблемы сиротства в России: образованием, адаптацией, социализацией воспитанников детских домов и поддержкой приемных семей) «Летидор» решил исправить эту несправедливость.
Предлагаем пройти этот тест и еще раз убедиться в том, что сироты — это не несчастные люди, которым априори уготован плохой финал.
Фото: Shutterstock.com  Пройдите и другие наши тесты:
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