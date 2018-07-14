Спортдайджест: Англия против Бельгии и пирожные для французских болельщиков

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта.

На Чемпионате мира настала пора главных матчей, их осталось всего два. Воскресный будет в прямом смысле слова на вес золота, а субботний определит обладателя бронзы.

Англия против Бельгии. Матч за третье место состоится на арене «Санкт-Петербург». История их футбольных взаимоотношений насчитывает 97 лет и 22 матча. Но статистика в данном случае может быть не совсем объективной. До Чемпионата мира Бельгия имела на своем счету всего одну победу над Англией, вторую «красные дьяволы» одержали по ходу группового этапа российского мундиаля. В качестве фаворитов они подходят и ко второму рандеву с британцами за последние три недели.

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Воскресенье нам откроет чемпиона мира. Впрочем, имена членов французской команды в эти дни в Париже уже распеваются на всевозможные лады как победоносные.

Небывалый ажиотаж вызвали выступления французов у них на родине. Такого здесь не происходило даже 20 лет назад, когда трехцветные впервые в своей истории выиграли Кубок мира. Футболки игроков национальной команды разлетаются с прилавков в считанные минуты, а магазины спортивной одежды для их хозяев превратились в настоящие золотые прииски. В воскресенье вечером на поле Лужников выйдут 11 человек в форме сборной Франции и десятки тысяч в таких же одеждах в Париже, где ожидаются небывалые по масштабу сеансы просмотра футбольного матча.

Во Франции все без исключения поддерживают свою команду. Усердствуют и кондитеры. Хотя, казалось бы, где футбол, и где выпечка. Дидье Лаври в своем кулинарном деле нашел способ выразить любовь к национальной команде.

Уникальные пирожные, которые создает Лаври уже стали хитом в Париже. Сытные, полезные, а главное — футбольные угощения, без которых не может обойтись в эти дни ни один уважающий себя француз во время просмотра матчей своей сборной. Остается только догадываться о том, на какой креатив сподвигнет Лаври возможная победа французов в финальном матче Чемпионата мира.

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