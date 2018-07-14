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Александр Бубнов: В матче за третье место ЧМ-2018 ставлю на бельгийцев
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Александр Бубнов: В матче за третье место ЧМ-2018 ставлю на бельгийцев 

Советский спорт 2 часа назад
Футбольный эксперт Александр Бубнов — о предстоящем матче за третье место чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Бельгии и Англии.
«В матче за третье место ставлю на бельгийцев. На день больше на восстановление — раз, лучший баланс игры — два, опыт команды, у Англии очень молодая команда — третий аргумент в пользу бронзы для Бельгии», — приводит слова Бубнова Sportbox.Ru.
Напомним, матч Бельгия — Англия состоится сегодня, 14 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Кто победит в матче за третье место на ЧМ-2018?
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