Александр Бубнов: В матче за третье место ЧМ-2018 ставлю на бельгийцев

Футбольный эксперт Александр Бубнов — о предстоящем матче за третье место чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Бельгии и Англии.

«В матче за третье место ставлю на бельгийцев. На день больше на восстановление — раз, лучший баланс игры — два, опыт команды, у Англии очень молодая команда — третий аргумент в пользу бронзы для Бельгии», — приводит слова Бубнова Sportbox.Ru.

Напомним, матч Бельгия — Англия состоится сегодня, 14 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Кто победит в матче за третье место на ЧМ-2018?