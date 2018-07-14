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«Анахайм» подписал соглашение с Чейзом Де Лео
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«Анахайм» подписал соглашение с Чейзом Де Лео 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Анахайм» подписал двустороннее соглашение на один сезон с нападающим Чейзом Де Лео, информирует официальный сайт клуба. По нему 22-летний хоккеист заработает 650 тысяч долларов при выступлениях в НХЛ и 70 тысяч, если будет выступать за фарм-клуб в АХЛ.
"Анахайм" получил права на Де Лео после обмена с «Виннипегом», который получил нападающего Ника Кердилеса. В прошедшем сезоне Де Лео выступал в АХЛ за «Манитобу». В 69 матчах регулярного чемпионата он набрал 35 (12+23) очков. В плей-офф на его счету 8 (2+6) очков в девяти встречах.
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