«Анахайм» подписал соглашение с Чейзом Де Лео

«Анахайм» подписал двустороннее соглашение на один сезон с нападающим Чейзом Де Лео, информирует официальный сайт клуба. По нему 22-летний хоккеист заработает 650 тысяч долларов при выступлениях в НХЛ и 70 тысяч, если будет выступать за фарм-клуб в АХЛ.

"Анахайм" получил права на Де Лео после обмена с «Виннипегом», который получил нападающего Ника Кердилеса. В прошедшем сезоне Де Лео выступал в АХЛ за «Манитобу». В 69 матчах регулярного чемпионата он набрал 35 (12+23) очков. В плей-офф на его счету 8 (2+6) очков в девяти встречах.