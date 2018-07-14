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Кирьяков сделал прогноз на матч Бельгия — Англия
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Кирьяков сделал прогноз на матч Бельгия — Англия 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча за третье место на ЧМ-2018, в котором встретятся Бельгия и Англия.
"Я думаю, Бельгия должна громко хлопнуть дверью. У них просто феноменальное поколение игроков. Они превосходят англичан почти во всех игровых качествах. В каждой линии у них есть преимущество.
Англия — упертая команда, достаточно хорошо готовая физически. Но им крайне не хватает импровизации, креатива, если угодно. Видно, что игроки четко занимают свои позиции и почти всегда выполняют план на игру. И вообще, это дисциплинированная команда, но им не хватает творческих игроков как в атаке, так и в полузащите.
А у Бельгии как раз есть такие исполнители: Азар, Лукаку, де Брёйне, даже Шадли, который стал для меня настоящим открытием. Поэтому для меня сборная Бельгии — фаворит этой игры.
Итоговый результат? Не жду большого количества голов. Думаю, англичане дадут бой бельгийцам. Ставлю на счет 2:1 в пользу сборной Бельгии", — сказал Кирьяков.
Матч пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, начало — 17:00 мск.
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