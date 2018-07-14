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«Краснодар» объявил о возвращении Маркова
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«Краснодар» объявил о возвращении Маркова 

SPORT24.ru 1 час назад
«Краснодар», как и анонсировал Sport24.ru, подписал контракт с 33-летним защитником Николаем Марковым.
Последней командой Маркова была «Кубань», в составе которой он сыграл 34 матча и забил 3 гола в прошлом сезоне ФНЛ.
Нынешним летом Марков получил статус свободного агента и, пройдя медицинское обследование, подписал соглашение с «Краснодаром» сроком на 1 год.
В ближайшее время он будет внесен в заявку второй команды «горожан» для участия в первенстве ФНЛ.
Марков ранее уже играл и за «Краснодар», и за «Краснодар-2». За основную команду он провел 91 матч (с 2010 по 2016 год), это 19-й показатель в истории клуба.
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