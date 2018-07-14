Ещё
Александр Бубнов: Фаворитом финала ЧМ-2018 считаю сборную Франции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Бубнов: Фаворитом финала ЧМ-2018 считаю сборную Франции 

Советский спорт 5 часов назад
«Фаворитом финала считаю сборную Франции. Все-таки ресурсы организма не безграничны, хорваты получили в разы больше нагрузок в плей-офф, вдобавок имеют на день меньше для восстановления.
Команда Дешама прекрасно сбалансирована, очень убедительна в обороне и контригре. Французы замечательно научились закрываться. Соперники, которые стараются играть против них в давление, образуют свободные зоны, которыми великолепно умеет пользоваться мощное нападение трехцветных», — приводит слова Бубнова Sportbox.Ru.
Напомним, матч Франция — Хорватия состоится 15 июля в «Лужниках» (Москва) и начнется в 18:00 по местному времени.
Кто станет чемпионом мира 2018 года?
Советский спорт: последние новости
Лука Модрич: Мы готовы к встрече с Францией Ди Мария попал в сферу интересов «Интера» Президент «Наполи» рассказал, при каких условиях Кавани может вернуться в команду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная Франции не хочет уезжать из России6
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ67
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»276
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение