Александр Бубнов: Фаворитом финала ЧМ-2018 считаю сборную Франции

«Фаворитом финала считаю сборную Франции. Все-таки ресурсы организма не безграничны, хорваты получили в разы больше нагрузок в плей-офф, вдобавок имеют на день меньше для восстановления.

Команда Дешама прекрасно сбалансирована, очень убедительна в обороне и контригре. Французы замечательно научились закрываться. Соперники, которые стараются играть против них в давление, образуют свободные зоны, которыми великолепно умеет пользоваться мощное нападение трехцветных», — приводит слова Бубнова Sportbox.Ru.

Напомним, матч Франция — Хорватия состоится 15 июля в «Лужниках» (Москва) и начнется в 18:00 по местному времени.

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