Ирландские националисты сообщили о попытке нападения на их экс-лидера

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости . Неизвестные лица бросили взрывные устройства в сторону домов экс-лидера ирландской националистической партии «Шинн фейн» Джерри Адамса и ее члена Бобби Стори в Белфасте, сообщается в заявлении на сайте партии.

"Сегодня ночью были брошены два взрывных устройства, один из которых повредил автомобиль", — говорится в заявлении.

Джерри Адамс сообщил в Twitter, что в результате атаки на его дом никто пострадал и поблагодарил за поддержку.

Представитель партии Джерри Керри заявил, что за минуты до нападения внуки Адамса находились на подъезде к дому. Он назвал нападения «трусливым актом», однако призвал сохранять спокойствие.

Полиция Северной Ирландии в сообщении в Twitter заявила, что занимается «двумя инцидентами на западе Белфаста», не уточнив тип взрывных устройств и другие детали происшествия.