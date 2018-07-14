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Ирландские националисты сообщили о попытке нападения на их экс-лидера
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Ирландские националисты сообщили о попытке нападения на их экс-лидера 

РИА Новости 4 часа назад
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Неизвестные лица бросили взрывные устройства в сторону домов экс-лидера ирландской националистической партии «Шинн фейн» Джерри Адамса и ее члена Бобби Стори в Белфасте, сообщается в заявлении на сайте партии.
"Сегодня ночью были брошены два взрывных устройства, один из которых повредил автомобиль", — говорится в заявлении.
Джерри Адамс сообщил в Twitter, что в результате атаки на его дом никто пострадал и поблагодарил за поддержку.
Представитель партии Джерри Керри заявил, что за минуты до нападения внуки Адамса находились на подъезде к дому. Он назвал нападения «трусливым актом», однако призвал сохранять спокойствие.
Полиция Северной Ирландии в сообщении в Twitter заявила, что занимается «двумя инцидентами на западе Белфаста», не уточнив тип взрывных устройств и другие детали происшествия.
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