Футбол — ЧМ-2018: новые звезды поколения «после 1995 года» озаряют будущее

Москва, 13 июля / Синьхуа / — Стадионы чемпионата мира по футболу никогда не обходятся без получающих известность талантов нового поколения, а обширная территория России предоставила еще более широкую арену для группы новых звезд поколения «после 1995 года». В каждой футбольной команде они играют важную роль, а для некоторых команд даже являются ядром. Приближается финал чемпионата мира, молодые звезды радуются и скорбят, но и через 4 года, и позже они останутся надеждами для своих команд в борьбе за Кубок мира. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — Стадионы чемпионата мира по футболу никогда не обходятся без получающих известность талантов нового поколения, а обширная территория России предоставила еще более широкую арену для группы новых звезд поколения «после 1995 года». В каждой футбольной команде они играют важную роль, а для некоторых команд даже являются ядром. Приближается финал чемпионата мира, молодые звезды радуются и скорбят, но и через 4 года, и позже они останутся надеждами для своих команд в борьбе за Кубок мира. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — Стадионы чемпионата мира по футболу никогда не обходятся без получающих известность талантов нового поколения, а обширная территория России предоставила еще более широкую арену для группы новых звезд поколения «после 1995 года». В каждой футбольной команде они играют важную роль, а для некоторых команд даже являются ядром. Приближается финал чемпионата мира, молодые звезды радуются и скорбят, но и через 4 года, и позже они останутся надеждами для своих команд в борьбе за Кубок мира. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — Стадионы чемпионата мира по футболу никогда не обходятся без получающих известность талантов нового поколения, а обширная территория России предоставила еще более широкую арену для группы новых звезд поколения «после 1995 года». В каждой футбольной команде они играют важную роль, а для некоторых команд даже являются ядром. Приближается финал чемпионата мира, молодые звезды радуются и скорбят, но и через 4 года, и позже они останутся надеждами для своих команд в борьбе за Кубок мира. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — Стадионы чемпионата мира по футболу никогда не обходятся без получающих известность талантов нового поколения, а обширная территория России предоставила еще более широкую арену для группы новых звезд поколения «после 1995 года». В каждой футбольной команде они играют важную роль, а для некоторых команд даже являются ядром. Приближается финал чемпионата мира, молодые звезды радуются и скорбят, но и через 4 года, и позже они останутся надеждами для своих команд в борьбе за Кубок мира. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — Стадионы чемпионата мира по футболу никогда не обходятся без получающих известность талантов нового поколения, а обширная территория России предоставила еще более широкую арену для группы новых звезд поколения «после 1995 года». В каждой футбольной команде они играют важную роль, а для некоторых команд даже являются ядром. Приближается финал чемпионата мира, молодые звезды радуются и скорбят, но и через 4 года, и позже они останутся надеждами для своих команд в борьбе за Кубок мира. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — Стадионы чемпионата мира по футболу никогда не обходятся без получающих известность талантов нового поколения, а обширная территория России предоставила еще более широкую арену для группы новых звезд поколения «после 1995 года». В каждой футбольной команде они играют важную роль, а для некоторых команд даже являются ядром. Приближается финал чемпионата мира, молодые звезды радуются и скорбят, но и через 4 года, и позже они останутся надеждами для своих команд в борьбе за Кубок мира. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — Стадионы чемпионата мира по футболу никогда не обходятся без получающих известность талантов нового поколения, а обширная территория России предоставила еще более широкую арену для группы новых звезд поколения «после 1995 года». В каждой футбольной команде они играют важную роль, а для некоторых команд даже являются ядром. Приближается финал чемпионата мира, молодые звезды радуются и скорбят, но и через 4 года, и позже они останутся надеждами для своих команд в борьбе за Кубок мира. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — Стадионы чемпионата мира по футболу никогда не обходятся без получающих известность талантов нового поколения, а обширная территория России предоставила еще более широкую арену для группы новых звезд поколения «после 1995 года». В каждой футбольной команде они играют важную роль, а для некоторых команд даже являются ядром. Приближается финал чемпионата мира, молодые звезды радуются и скорбят, но и через 4 года, и позже они останутся надеждами для своих команд в борьбе за Кубок мира. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — Стадионы чемпионата мира по футболу никогда не обходятся без получающих известность талантов нового поколения, а обширная территория России предоставила еще более широкую арену для группы новых звезд поколения «после 1995 года». В каждой футбольной команде они играют важную роль, а для некоторых команд даже являются ядром. Приближается финал чемпионата мира, молодые звезды радуются и скорбят, но и через 4 года, и позже они останутся надеждами для своих команд в борьбе за Кубок мира. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — Стадионы чемпионата мира по футболу никогда не обходятся без получающих известность талантов нового поколения, а обширная территория России предоставила еще более широкую арену для группы новых звезд поколения «после 1995 года». В каждой футбольной команде они играют важную роль, а для некоторых команд даже являются ядром. Приближается финал чемпионата мира, молодые звезды радуются и скорбят, но и через 4 года, и позже они останутся надеждами для своих команд в борьбе за Кубок мира. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — Стадионы чемпионата мира по футболу никогда не обходятся без получающих известность талантов нового поколения, а обширная территория России предоставила еще более широкую арену для группы новых звезд поколения «после 1995 года». В каждой футбольной команде они играют важную роль, а для некоторых команд даже являются ядром. Приближается финал чемпионата мира, молодые звезды радуются и скорбят, но и через 4 года, и позже они останутся надеждами для своих команд в борьбе за Кубок мира. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — Стадионы чемпионата мира по футболу никогда не обходятся без получающих известность талантов нового поколения, а обширная территория России предоставила еще более широкую арену для группы новых звезд поколения «после 1995 года». В каждой футбольной команде они играют важную роль, а для некоторых команд даже являются ядром. Приближается финал чемпионата мира, молодые звезды радуются и скорбят, но и через 4 года, и позже они останутся надеждами для своих команд в борьбе за Кубок мира. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — Стадионы чемпионата мира по футболу никогда не обходятся без получающих известность талантов нового поколения, а обширная территория России предоставила еще более широкую арену для группы новых звезд поколения «после 1995 года». В каждой футбольной команде они играют важную роль, а для некоторых команд даже являются ядром. Приближается финал чемпионата мира, молодые звезды радуются и скорбят, но и через 4 года, и позже они останутся надеждами для своих команд в борьбе за Кубок мира. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — Стадионы чемпионата мира по футболу никогда не обходятся без получающих известность талантов нового поколения, а обширная территория России предоставила еще более широкую арену для группы новых звезд поколения «после 1995 года». В каждой футбольной команде они играют важную роль, а для некоторых команд даже являются ядром. Приближается финал чемпионата мира, молодые звезды радуются и скорбят, но и через 4 года, и позже они останутся надеждами для своих команд в борьбе за Кубок мира. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — Стадионы чемпионата мира по футболу никогда не обходятся без получающих известность талантов нового поколения, а обширная территория России предоставила еще более широкую арену для группы новых звезд поколения «после 1995 года». В каждой футбольной команде они играют важную роль, а для некоторых команд даже являются ядром. Приближается финал чемпионата мира, молодые звезды радуются и скорбят, но и через 4 года, и позже они останутся надеждами для своих команд в борьбе за Кубок мира. (Синьхуа)