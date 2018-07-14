Лопетеги хочет пригласить в «Реал» форварда Родриго

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги рассчитывает пригласить в команду форварда «Валенсии» Родриго, сообщает AS.

51-летний специалист хорошо знаком с игроком по национальной команде и включил его в состав сборной Испании на чемпионат мира.

При этом интерес к Родриго также проявляют «Атлетико» и «Наполи», однако сам игрок не намерен покидать клуб, в котором чувствует себя важным игроком.

Кроме того, «Валенсия» установила высокую цену за Родриго в размере 120 миллионов евро.

Отметим, что уроженец Рио-де-Жанейро в 18 лет занимался в школе «Реала» и выступал за третью и вторую команды клуба, а спустя год перешел в «Бенфику.