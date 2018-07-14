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Лопетеги хочет пригласить в «Реал» форварда Родриго
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Лопетеги хочет пригласить в «Реал» форварда Родриго 

Советский спорт 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги рассчитывает пригласить в команду форварда «Валенсии» Родриго, сообщает AS.
51-летний специалист хорошо знаком с игроком по национальной команде и включил его в состав сборной Испании на чемпионат мира.
Лопетеги ищет варианты усиления атакующей линии «Реала», которую уже покинул португалец Криштиану Роналду. Под вопросом будущее в клубе француза Карима Бензема и валлийца Гарета Бэйла.
При этом интерес к Родриго также проявляют «Атлетико» и «Наполи», однако сам игрок не намерен покидать клуб, в котором чувствует себя важным игроком.
Кроме того, «Валенсия» установила высокую цену за Родриго в размере 120 миллионов евро.
Отметим, что уроженец Рио-де-Жанейро в 18 лет занимался в школе «Реала» и выступал за третью и вторую команды клуба, а спустя год перешел в «Бенфику.
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