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Унаи Эмери: Хочу, чтобы Озил вернулся в расположение «Арсенала» в хорошем настроении
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Унаи Эмери: Хочу, чтобы Озил вернулся в расположение «Арсенала» в хорошем настроении 

Советский спорт 1 час назад
Озил находится в отпуске после неудачного выступления сборной Германии на чемпионате мира в России. Немцы заняли последнее место в группе, а футболист подвергся критике из-за неудовлетворительной игры.
«Задача тренера помогать каждому игроку. Для нас Месут — очень важный игрок. Его сборная не получила желаемых результатов на ЧМ-2018, но сейчас он в отпуске, и я хочу, чтобы он хорошо расслабился, и когда он вернётся, то будет в хорошем настроении», — приводит слова Эмери The Telegraph.
«Арсенал» в первом туре нового сезона АПЛ сыграет 11 августа с «Манчестер Сити».
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