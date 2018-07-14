Унаи Эмери: Хочу, чтобы Озил вернулся в расположение «Арсенала» в хорошем настроении

Озил находится в отпуске после неудачного выступления сборной Германии на чемпионате мира в России. Немцы заняли последнее место в группе, а футболист подвергся критике из-за неудовлетворительной игры.

«Задача тренера помогать каждому игроку. Для нас Месут — очень важный игрок. Его сборная не получила желаемых результатов на ЧМ-2018, но сейчас он в отпуске, и я хочу, чтобы он хорошо расслабился, и когда он вернётся, то будет в хорошем настроении», — приводит слова Эмери The Telegraph

«Арсенал» в первом туре нового сезона АПЛ сыграет 11 августа с «Манчестер Сити».