Ещё
«Эвертон» интересуется младшим братом Лукаку
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Эвертон» интересуется младшим братом Лукаку 

Советский спорт 4 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Эвертон» продолжает рассматривать кандидатов на позицию левого защитника. Новым игроком в этом списке стал бельгиец Джордан Лукаку из «Лацио», сообщает SBNation.com.
23-летний младший брат бывшего форварда команды Ромелу Лукаку выступает в Риме с 2016 года. До этого он играл за «Андерлехт» (2011-2013) и «Остенде» (2013-2016).
Стоимость Лукаку-младшего оценивается в семь миллионов евро. При этом его контракт с «Лацио» истекает в следующем году.
Напомним, Ромелу Лукаку провел в «Эвертоне» четыре сезона (2013-2017) и прошлым летом перешел в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось об интересе «Эвертона» к Кирану Тирни из «Селтика», Марвину Платтенхардту из «Герты» и Венделлу из «Байера».
Советский спорт: последние новости
Лука Модрич: Успех сборной Хорватии на ЧМ-2018 волнует меня больше, чем личная награда Тарасов подписал новый контракт с «Локомотивом» Иван Ракитич: Понимаем, что игра с Францией - главная в нашей жизни
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два клуба проиграли борьбу за Головина23
Украинский тренер раскритиковал сборную России
Хорватский игрок решился на смелый шаг58
Сборная Франции не хочет уезжать из России123
Друзья «картонного» мексиканца сбили мотоциклиста
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение