«Эвертон» интересуется младшим братом Лукаку 

«Эвертон» продолжает рассматривать кандидатов на позицию левого защитника. Новым игроком в этом списке стал бельгиец Джордан Лукаку из «Лацио», сообщает SBNation.com.
23-летний младший брат бывшего форварда команды Ромелу Лукаку выступает в Риме с 2016 года. До этого он играл за «Андерлехт» (2011-2013) и «Остенде» (2013-2016).
Стоимость Лукаку-младшего оценивается в семь миллионов евро. При этом его контракт с «Лацио» истекает в следующем году.
Напомним, Ромелу Лукаку провел в «Эвертоне» четыре сезона (2013-2017) и прошлым летом перешел в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось об интересе «Эвертона» к Кирану Тирни из «Селтика», Марвину Платтенхардту из «Герты» и Венделлу из «Байера».