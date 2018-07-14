«Эвертон» интересуется младшим братом Лукаку

«Эвертон» продолжает рассматривать кандидатов на позицию левого защитника. Новым игроком в этом списке стал бельгиец Джордан Лукаку из «Лацио», сообщает SBNation.com.

23-летний младший брат бывшего форварда команды Ромелу Лукаку выступает в Риме с 2016 года. До этого он играл за «Андерлехт» (2011-2013) и «Остенде» (2013-2016).

Стоимость Лукаку-младшего оценивается в семь миллионов евро. При этом его контракт с «Лацио» истекает в следующем году.

Напомним, Ромелу Лукаку провел в «Эвертоне» четыре сезона (2013-2017) и прошлым летом перешел в « Манчестер Юнайтед ».