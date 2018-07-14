Сборная России завоевала пять золотых медалей по математике

Выпускники российских школ завоевали пять золотых и одну серебряную медаль на Международной математической олимпиаде в Румынии. В неофициальном зачёте сборная России заняла второе место сообщает «ИА Хабаровский край сегодня» со ссылкой на RT. Руководитель команды Назар Агаханов в интервью RT рассказал о самих соревнованиях и о подготовке к ним. — Расскажите подробнее об олимпиаде и её статусе? — Международные олимпиады — это самые важные творческие соревнования в мире. Основных олимпиад несколько: математическая, физическая и другие. Они проводятся раз в год. Победы на них являются очень престижными. И все мы рады успешному выступлению наших ребят.

Шесть россиян завоевали пять золотых медалей и одну серебряную. А в неофициальном командном зачёте по сумме очков, набранных ребятами, мы заняли второе место. Давно такого успеха у нас не было. Поэтому очень приятно, что выступили хорошо.

В нынешнем году проводилась 59-я Международная математическая олимпиада. Это очень давнее мероприятие. Впервые олимпиада проводилась в 1959 году в Румынии. Тогда было только семь стран-участниц. В этом году 116 стран участвовало в олимпиаде. Это самое главное математическое соревнование в мире. И наши ребята, представлявшие Москву, Санкт-Петербург, Челябинск и Киров выступили очень хорошо. — Сколько им лет? — Все мальчики — выпускники школы. Дело в том, что на международной олимпиаде есть ограничения по возрасту — не старше 20 лет. Кроме того, участники не должны быть студентами университетов. Но такое ограничение — 20 лет — сделано для тех стран, где долго учатся в школах. У нас такого не бывает. Поэтому они все выпускники школ этого года. На следующий год у нас будет, соответственно, другая команда.

Мы уже отбираем, присматриваем ребят для выступления в следующем году на олимпиаде, которая пройдёт в Великобритании. А в 2020 году Международная математическая олимпиада (IMO) будет проходить в Санкт-Петербурге, в нашей стране.

— Кто готовил команду? — На протяжении последних лет подготовку команды ведёт тренерский совет. В этом учебном году главным тренером был назначен Кирилл Андреевич Сухов. Он работает педагогом дополнительного образования Президентского лицея (Санкт-Петербург). Он разрабатывал программу подготовки совместно с коллегами из Петербурга и Долгопрудного. И они в течение года вели работу по подготовке команды. — Вы уже общались с командой после появления результатов? — Ещё не видел их. Дело в том, что лидер команды и руководитель сборной — по одному представителю от каждой страны — участвуют в составлении вариантов заданий. И поэтому, пока школьники не напишут олимпиаду, встречаться с ними нельзя. Вот как раз сейчас я их увижу, после разговора с вами. Мы идём на мероприятие, куда нас пригласили организаторы олимпиады и спонсоры, на вечер для нашей сборной и команды Румынии.

Вчера у нас была основная работа — отстаивание достижений наших участников у международного жюри. Нужно было защищать, объяснять, какие же решения они приводили — достаточно сложные — и добиваться как можно более высоких баллов для наших ребят, потому что в математике очень сложные рассуждения, и нужно объяснить, что эти рассуждения правильные.