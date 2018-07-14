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Кильян Мбаппе: «Футбол — это больше, чем наркомания»
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Кильян Мбаппе: «Футбол — это больше, чем наркомания» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе сравнил футбол с наркоманией. По словам 19-летнего француза, он всегда мечтал занимать футболом.
— Футбол — это то, без чего я не могу жить, — цитирует Le Monde Мбаппе. — Это больше, чем наркомания. Я всегда знал, что футбол — это то, чем я должен заниматься.
— В детстве мечтали ли вы выиграть чемпионат мира?
— Я все еще мечтаю о всевозможных титулах! Чемпионат мира является одним из них, потому что это самый большой футбольный турнир. Думаю, что этот кубок красив. Это золото, а золото — превосходство.
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча — начало в 18.00 (время московское)
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