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Кильян Мбаппе: «Быть известным нелегко, но я хотел такой жизни»
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Кильян Мбаппе: «Быть известным нелегко, но я хотел такой жизни» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Форвард сборной Франции Кильян Мбаппе — об издержках своей популярности.
— С вашей славой трудно оставаться обычным человеком?
— Я больше не могу быть обычным человеком. Например, вы сидите дома, скучаете, и выходите на прогулку поесть мороженного. С этим все кончено: у меня даже не было времени поесть его, потому что вокруг моего мороженого будет уже 500 человек. Большинство людей испытали эту известность во взрослом возрасте, а у меня это началось средней школе. Я не собираюсь говорить, что это легко испытывать каждый день, но это та жизнь, которую я хотел, — цитирует футболиста Le Monde.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча — начало в 18.00 (время московское)
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