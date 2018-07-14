Кильян Мбаппе: «Быть известным нелегко, но я хотел такой жизни»

Форвард сборной Франции Кильян Мбаппе — об издержках своей популярности.

— С вашей славой трудно оставаться обычным человеком?

— Я больше не могу быть обычным человеком. Например, вы сидите дома, скучаете, и выходите на прогулку поесть мороженного. С этим все кончено: у меня даже не было времени поесть его, потому что вокруг моего мороженого будет уже 500 человек. Большинство людей испытали эту известность во взрослом возрасте, а у меня это началось средней школе. Я не собираюсь говорить, что это легко испытывать каждый день, но это та жизнь, которую я хотел, — цитирует футболиста Le Monde

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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