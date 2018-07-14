Хуан Пабло Сорин: Все говорило о том, что Аргентина способна выйти в финал чемпионата мира

Бывший капитан сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира в России, где она завершила борьбу на стадии 1/8 финала.

«Вопрос очень сложный для однозначного ответа, — приводят «Известия» слова Сорина. — К сожалению или к счастью, мы не знаем всего, что происходило внутри команды.

Обвинять отдельного игрока — например, Лео Месси или тренера Хорхе Сампаоли — абсолютно непродуктивно и неверно. Понятно, что болельщики разочарованы таким результатом. Все говорило о том, что команда способна пробиться в финал».

Напомним, сборная Аргентины вышла в плей-офф со второго места в группе D, вырвав победу в заключительном матче у Нигерии (2:1). В 1/8 финала Аргентина проиграла Франции (3:4).