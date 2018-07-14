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СМИ: «Фламенго» готов приобрести футболиста ЦСКА Витиньо за €10 млн
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СМИ: «Фламенго» готов приобрести футболиста ЦСКА Витиньо за €10 млн 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бразильский футбольный клуб «Фламенго» планирует преобрести форварда московского ЦСКА Витиньо. Об этом сообщает ТАСС.
По информации телеканала Glob, клуб предложил за трансфер 24-летнего футболиста €10 млн  Отмечается, что соглашение между Витиньо и «Фламенго» достигнуто, однако ЦСКА еще не дал согласие на трансфер.
Соглашение Витиньо с ЦСКА рассчитано до лета 2020 года.
Ранее агент Хорхе Машадо, который представляет защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса, прокомментировал интерес испанской «Валенсии» к футболисту.
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