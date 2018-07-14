СМИ: «Фламенго» готов приобрести футболиста ЦСКА Витиньо за €10 млн

Бразильский футбольный клуб «Фламенго» планирует преобрести форварда московского ЦСКА Витиньо. Об этом сообщает ТАСС.

По информации телеканала Glob, клуб предложил за трансфер 24-летнего футболиста €10 млн Отмечается, что соглашение между Витиньо и «Фламенго» достигнуто, однако ЦСКА еще не дал согласие на трансфер.

Соглашение Витиньо с ЦСКА рассчитано до лета 2020 года.