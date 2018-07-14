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Бубнов: «Франция — фаворит финала, у хорватов ресурсы организма не безграничны»
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Бубнов: «Франция — фаворит финала, у хорватов ресурсы организма не безграничны» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии.
"Фаворитом финала считаю сборную Франции. Все-таки ресурсы организма не безграничны, хорваты получили в разы больше нагрузок в плей-офф, вдобавок имеют на день меньше для восстановления. Команда Дешама прекрасно сбалансирована, очень убедительна в обороне и контригре. Французы научились закрываться лучше, чем на предыдущих турнирах. Соперники, которые стараются играть против них в давление, образуют свободные зоны, которыми великолепно умеет пользоваться мощное нападение «трехцветных», — сказал Бубнов.
Финал состоится 15 июля на стадионе «Лужники». Начало встречи — 18:00 мск.
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18:00 15.07.2018
Франция — Хорватия
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