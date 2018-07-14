Висенте дель Боске: «Роналду завоевал уважение и отдал лучшие годы „Реалу“

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске не стал комментировать, как изменится сила "Реала" после ухода Криштиану Роналду . Португалец отправился в «Ювентус» этим летом.

— Я не хочу это комментировать, — цитирует A Bola дель Боске. — Роналду завоевал уважение и отдал лучшие годы своей карьеры «Реалу». Я не сомневаюсь в том, что он работал профессионально. Но жаль, что лига потеряла очень важного игрока. Рано или поздно это случилось бы, учитывая возраст Роналду. В футболе одни приходят, другие уходят. Такова жизнь.