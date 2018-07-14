Ещё
Висенте дель Боске: «Роналду завоевал уважение и отдал лучшие годы „Реалу“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Висенте дель Боске: «Роналду завоевал уважение и отдал лучшие годы „Реалу“ 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске не стал комментировать, как изменится сила "Реала" после ухода Криштиану Роналду. Португалец отправился в «Ювентус» этим летом.
— Я не хочу это комментировать, — цитирует A Bola дель Боске. — Роналду завоевал уважение и отдал лучшие годы своей карьеры «Реалу». Я не сомневаюсь в том, что он работал профессионально. Но жаль, что лига потеряла очень важного игрока. Рано или поздно это случилось бы, учитывая возраст Роналду. В футболе одни приходят, другие уходят. Такова жизнь.
Спорт-Экспресс: последние новости
Лучано Спаллетти: "Только Перишича можно сравнить с Роналду" Франция - Бельгия: прогноз букмекеров Давид Трезеге: "Россия прекрасно справилась с проведением мирового чемпионата мира"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два клуба проиграли борьбу за Головина23
Украинский тренер раскритиковал сборную России67
Хорватский игрок решился на смелый шаг58
Сборная Франции не хочет уезжать из России123
Друзья «картонного» мексиканца сбили мотоциклиста6
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение