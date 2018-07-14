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Новосибирские автоинспекторы организовали для детей эстафету «Дорожный калейдоскоп»
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Новосибирские автоинспекторы организовали для детей эстафету «Дорожный калейдоскоп» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
В рабочем поселке Кольцово сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области совместно с Фондом пропаганды безопасности дорожного движения «Новое поколение» организовали для воспитанников детского сада «Егорка» спортивно-познавательную эстафету «Дорожный калейдоскоп».
Разделившись на две команды — «Красных» и «Желтых», ребята отгадывали загадки, показывали, как умеют ориентироваться в «дорожном» лабиринте и маневрировать между фишками на самокатах.
Наибольший интерес у дошколят вызывали командные конкурсы на скорость и ловкость с использованием мяча, скакалки и обруча.
Команды и болельщики активно поддерживали всех участников. Украсила мероприятие задорная Зебра, которая помогала организаторам и забавляла ребят.
По окончании мероприятия организаторы вручили всем участникам учебные пособия «Путешествие на зелёный свет» и буклеты «Советы начинающим велосипедистам».
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