Новосибирские автоинспекторы организовали для детей эстафету «Дорожный калейдоскоп»

В рабочем поселке Кольцово сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области совместно с Фондом пропаганды безопасности дорожного движения «Новое поколение» организовали для воспитанников детского сада «Егорка» спортивно-познавательную эстафету «Дорожный калейдоскоп».

Разделившись на две команды — «Красных» и «Желтых», ребята отгадывали загадки, показывали, как умеют ориентироваться в «дорожном» лабиринте и маневрировать между фишками на самокатах.

Наибольший интерес у дошколят вызывали командные конкурсы на скорость и ловкость с использованием мяча, скакалки и обруча.

Команды и болельщики активно поддерживали всех участников. Украсила мероприятие задорная Зебра, которая помогала организаторам и забавляла ребят.

По окончании мероприятия организаторы вручили всем участникам учебные пособия «Путешествие на зелёный свет» и буклеты «Советы начинающим велосипедистам».