Команда свердловской полиции победила команду Росгвардии в волейболе

На спортивной арене УМВД России по Екатеринбургу на спартакиаде свердловской полиции состоялся волейбольный матч между командами ГУ МВД России по Свердловской области и бойцами Росгвардии. Полицейские после упорной борьбы победили, сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых

— Чтобы всегда побеждать в схватках с преступниками, в том числе вооружёнными, требуются сила, ловкость и профессиональное мастерство, которые сами по себе не приходят, — отметил глава кадровой службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник внутренней службы Владимир Тиряев. — Ими можно овладеть только при условии постоянных тренировок. Эти соревнования являются частью подготовки сотрудников.