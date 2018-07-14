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Команда свердловской полиции победила команду Росгвардии в волейболе
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Команда свердловской полиции победила команду Росгвардии в волейболе 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
На спортивной арене УМВД России по Екатеринбургу на спартакиаде свердловской полиции состоялся волейбольный матч между командами ГУ МВД России по Свердловской области и бойцами Росгвардии. Полицейские после упорной борьбы победили, сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.
— Чтобы всегда побеждать в схватках с преступниками, в том числе вооружёнными, требуются сила, ловкость и профессиональное мастерство, которые сами по себе не приходят, — отметил глава кадровой службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник внутренней службы Владимир Тиряев. — Ими можно овладеть только при условии постоянных тренировок. Эти соревнования являются частью подготовки сотрудников.
Также на спартакиаде среди сотрудников свердловского гарнизона полиции состоялись соревнования по двоеборью. Они включали в себя подтягивание на перекладине и сгибание-разгибание рук в упоре лёжа. Все участники турнира показали достойную физическую форму. К примеру, полицейский Александр Решетников подтянулся 44 раза, а его коллега Виктор Крапивин отжался 93 раза.
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