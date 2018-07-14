Мирон Маркевич: «Во время работы с „Анжи“ я нормально общался со всеми. Там живут хорошие люди»

Бывший тренер «Анжи» и сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о периоде работы с командой из Махачкалы.

— Я тогда не подумал и не взвесил свое решение. Тогда как раз начал ремонт в квартире и надо было его завершить, а денег не было. Меня «Анжи» долго уговаривал, я сначала не соглашался, а потом все-таки дал согласие. Оказалось, что там куча проблем: и финансовых, и игровых, и внутри коллектива. Не скажу, что у меня там все получалось, но я оставил команду на плаву.

— Какой урок вы вынесли из истории с «Анжи»?

— Надо думать перед тем, как что-то делать. Оценивать все: клуб, футболистов, проблемы, риски. А не так — предложили хорошие деньги — взял и поехал. Это ничем хорошим не закончится.

— В Махачкале у вас не было проблем из-за того, что вы — украинец?

— Да вы что. Как раз наоборот. Я хорошо общался со всеми, никто меня ни в чем не обвинял. Там хорошие люди живут. Может, это из-за того, что я гость, — цитирует специалиста Tribuna.com.

Мирон Маркевич тренировал «Анжи» в 2002 году.

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