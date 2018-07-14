Народное творчество: в честь победы сборной России написали стихи и частушки

И пусть Российская сборная проиграла в четвертьфинале, фанаты признают ее заслуги. И о победах будут еще долго говорить. Или петь. Например, как Сергей Шнуров Семен Слепаков . Артисты записали трек под названием «Чемпионы». Музыканты хвалят российских футболистов и просят прощения за то, что не верили в их успех. Но не хуже, чем у знаменитостей, поддержать нашу команду получается у простого народа. Болельщики не только поют песни, они сочиняют стихи о футболе и даже снимают клипы. Какое оно — это народное творчество футбольных фанатов, — рассказала корреспондент «МИР 24» Екатерина Бакушина.

Игорь Акинфеев в образе божества или Артем Дзюба в роли Халка. С самых первых дней чемпионата футбольные болельщики посвящают своим любимчикам забавные картинки или мемы. Особое внимание уделяют и тренеру российской сборной Станиславу Черчесову . Его называют национальным героем и даже сравнивают с Че Геварой. А еще в честь футболистов слагают стихи.

Бьем челом тебе, футбол, мы из Волгограда. Нужен нам победный гол, в золоте награда. Помоги России бог, нам нужна победа! Не жалейте, парни, ног, как когда-то деды.

Акинфеев и его прыжок, и нога, задержанная богом, бог сегодня нам чуть-чуть помог, ведь могло все быть и по-другому.

Дальше больше. В поддержку футболистов народ сочиняет частушки. Исполняют все от мала до велика.

Скоро грянет матч футбольный, праздник в гости к нам идет, лучшие команды мира мать-Россия соберет, во как!

Федор Смолов поднаелся, Федор сильный бомбардир, а когда отдал все силы, его Дзюба заменил!

Наши бой ведут не слабо, наблюдать их просто кайф! Оле-оле-оле, наблюдать их просто кайф! Так уделали арабов, словно в песне группы «Чайф».

Музыкант Роман Ломов рассказывает, что идея исполнить футбольные частушки пришла спонтанно.

«Мои хорошие друзья из Санкт-Петербурга предложили мне исполнить номер на ложках специально для чемпионата. И под это дело наш поэт Евгений Меркулов буквально за полчаса накидал частушки, ну а дальше было дело техники. Мы вместе с моим товарищем Алексеем Мамаевым и с ребятами с форума города Железнодорожный взяли, выставились на фоне вот этого прекрасного щита и исполнили задорные частушки», — отметил он.

Другие блогеры об успехах наших футболистов сложили песни. Кто как привык — на армейский мотив или даже речитативом. А вот песню Анастасии Раинской «Нужен гол» даже разобрали на кричалки! Они, кстати, стали одними из лучших в конкурсе кричалок, который проводил телеканал «МИР» . За победу Анастасии достался приз.

«Вообще футболом я увлекаюсь с детства. Играла с мальчишками и всегда мечтала стать футболисткой. И потом, когда я писала песни на разные темы, один мой друг сказал, что «Насть, почему ты не напишешь песню про футбол?». Сама песня родилась к чемпионату мира, который был четыре года назад. Соответственно, она актуальна и по сей день. И даже, наверно, больше актуальна», — рассказала певица.

Некоторые фанаты вкладываются в творчество на профессиональном уровне. К примеру, как представители следственного комитета . Они в поддержку нашей сборной сняли клип.

Постарались болельщики и ради Станислава Черчесова. Без внимания не остались даже усы главного тренера.

Твои усы, такие чистые, как небо. Задрав носы, вперед идем мы за победой.

Поют, танцуют чего только ни делают болельщики, чтобы поддержать свою команду. Ведь футбол это не только игра. Это еще и благодатная тема для творчества, в которой обязательно раскроется каждый. Держись, чемпионат 2022-го, то ли еще будет.

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