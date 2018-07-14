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Дворкович рассказал, как будет использоваться наследие ЧМ-2018 по футболу
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Дворкович рассказал, как будет использоваться наследие ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 1 час назад
Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович рассказал о том, как будет использоваться наследие чемпионата мира по футболу.
«Главным наследием чемпионата мира я вижу изменение облика страны и настроения людей. Также важно то, как будет использоваться материальная инфраструктура. Тренировочные базы будут использованы для юношеского футбола, для массового спорта, они будут работать всё время. Почти все стадионы имеют свою профессиональную команду, которая сможет там выступать. «Лужники» будут основной ареной сборной России, а «Фишт» — тренировочной базой для неё в зимний период. Надеюсь, там появится и свой клуб. Аэропорты, дороги, гостиницы — всё это было бы построено в любом случае, но из-за чемпионата мира сделали уже сейчас. Это даст стимул развитию туризма в стране и улучшению логистики. Конечно, некоторые аэропорты сделаны на «вырост», они будут выходить на полную мощность через пять-семь лет. Вклад в развитие страны сделан большой, создан новый источник для роста», — заявил Дворкович на пресс-конференции.
Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин оценил нововведения чемпионата мира по футболу.
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