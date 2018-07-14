Бельгия — Англия: букмекеры назвали фаворита матча за третье место на ЧМ-2018

Начало встречи 14 июля запланировано на 17:00 по московскому времени.

Букмекеры предлагают поставить на победу Бельгии за 2.25. Шансы Англии на победу оценены коэффициентом 3.10. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.85.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.55, а на ТМ 2,5 гола — за 2.45.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.40. Победа сборной Бельгии всухую оценивается в 4.20.

Победа Бельгии по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.60. Самый вероятный счёт — ничья 1:1 (7.50) и 1:0 в пользу Бельгии (8.50).

Наиболее вероятные авторы голов — Гарри Кейн (1.90) и Ромелу Лукаку (2.00).

Итоговый успех Англии идёт за 2.25, а успех Бельгии — за 1.65.