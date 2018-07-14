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Бельгия — Англия: букмекеры назвали фаворита матча за третье место на ЧМ-2018
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Бельгия — Англия: букмекеры назвали фаворита матча за третье место на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Начало встречи 14 июля запланировано на 17:00 по московскому времени.
Букмекеры предлагают поставить на победу Бельгии за 2.25. Шансы Англии на победу оценены коэффициентом 3.10. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.85.
Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.55, а на ТМ 2,5 гола — за 2.45.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.40. Победа сборной Бельгии всухую оценивается в 4.20.
Победа Бельгии по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.60. Самый вероятный счёт — ничья 1:1 (7.50) и 1:0 в пользу Бельгии (8.50).
Наиболее вероятные авторы голов — Гарри Кейн (1.90) и Ромелу Лукаку (2.00).
Итоговый успех Англии идёт за 2.25, а успех Бельгии — за 1.65.
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