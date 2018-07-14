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Жилберту Силва провел мастер-класс на Красной площади
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Жилберту Силва провел мастер-класс на Красной площади 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
15 июля — развязка главного футбольного турнира планеты. Матч за титул чемпионов. Франция против Хорватии. Для команды Луки Модрича выход в финал — величайшее достижение. Никогда национальная сборная не поднималась в таблице так высоко, передает "ТВ Центр".
А в эти минуты на Красной Площади проходит мастер-класс еще одной звезды мирового футбола — бывшего бразильского полузащитника Жилберту Силвы. В его копилке уже есть победа на мундиале — Заветный Кубок в составе латино-американской команды он завоевал в 2002-ом. На поле с легендарным спортсменом тренируются воспитанники псковского клуба «Стрела». Завтра, 15 июля, на финальном матче в Лужниках они будут ассистировать сборным Франции и Хорватии в качестве болл-боев.
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