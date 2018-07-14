Чарли Николас: сборной Бельгии матч за 3-е место на ЧМ нужен больше, чем Англии

Эксперт Sky Sports Чарли Николас дал прогноз на матч за третье место на ЧМ-2018 Бельгия — Англия, который состоится 14 июля.

Ставки: победа Бельгии в основное время за 2.20, точный счёт 2:0 за 9.50.

«На мой взгляд, сборной Бельгии этот матч нужен больше, чем англичанам. Сборная Англии в последние два года прошла через ад и многого добилась, Гарет Саутгейт уже в любом случае закончит этот турнир победителем. Саутгейт, который всегда внимательно относился к своим игрокам, наверняка даст шанс каждому, а вот Роберто Мартинес , думаю, ограничится всего парой-тройкой изменений. Ромелу Лукаку, например, имеет вполне реальные шансы стать лучшим бомбардиром и наверняка постарается забить.

Кроме того, у сборной Бельгии просто более классный состав. Поэтому поставлю на их победу в основное время», — отметил Чарли Николас.