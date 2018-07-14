Ещё
Чарли Николас: сборной Бельгии матч за 3-е место на ЧМ нужен больше, чем Англии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чарли Николас: сборной Бельгии матч за 3-е место на ЧМ нужен больше, чем Англии 

Чемпионат.com 1 час назад
Эксперт Sky Sports Чарли Николас дал прогноз на матч за третье место на ЧМ-2018 Бельгия — Англия, который состоится 14 июля.
Ставки: победа Бельгии в основное время за 2.20, точный счёт 2:0 за 9.50.
«На мой взгляд, сборной Бельгии этот матч нужен больше, чем англичанам. Сборная Англии в последние два года прошла через ад и многого добилась, Гарет Саутгейт уже в любом случае закончит этот турнир победителем. Саутгейт, который всегда внимательно относился к своим игрокам, наверняка даст шанс каждому, а вот Роберто Мартинес, думаю, ограничится всего парой-тройкой изменений. Ромелу Лукаку, например, имеет вполне реальные шансы стать лучшим бомбардиром и наверняка постарается забить.
Кроме того, у сборной Бельгии просто более классный состав. Поэтому поставлю на их победу в основное время», — отметил Чарли Николас.
Чемпионат.com: последние новости
Сорокин: после ЧМ-2018 образ России за рубежом изменится Никулина победила на юношеском первенстве Европы по плаванию на открытой воде Модрич — о «Золотом мяче»: личные награды — не то, к чему следует стремиться
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два клуба проиграли борьбу за Головина23
Украинский тренер раскритиковал сборную России64
Хорватский игрок решился на смелый шаг58
Сборная Франции не хочет уезжать из России123
Друзья «картонного» мексиканца сбили мотоциклиста5
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение