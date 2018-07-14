«Нижний Новгород» объявил о подписании Павла Антипова

«Нижний Новгород» объявил о переходе в команду форварда Павла Антипова . 26-летний баскетболист в минувшем сезоне выступал в составе «Локомотива-Кубани», где в 20 матчах Единой Лиги ВТБ в среднем набирал по 4,4 очка и 2,2 подбора. Антипов имеет опыт игры за «Нижний Новгород»: он выступал в составе этой команды на правах аренды в сезоне-2010/11.

«В это межсезонье мне необходимо было выбрать правильный вектор в моей карьере. Я пришел в «Нижний Новгород», потому что хочу играть и прогрессировать, и знаю, что здесь мне дадут такой шанс. С Зораном Лукичем (главным тренером команды) я знаком давно и прекрасно понимаю специфику работы с ним. Семь лет назад, во время первого сезона в «Нижнем», я был еще очень молод и не смог закрепиться в команде. С тех пор мое мировоззрение, понимание баскетбола изменились, и я хочу заново попробовать свои силы в коллективе Зорана Лукича. Надеюсь, что в новом сезоне «Нижнему Новгороду» удастся не просто побороться за место в плей-офф в Единой Лиге ВТБ, но и по-настоящему удивить всех», — цитирует Антипова пресс-служба «Нижнего Новгорода».