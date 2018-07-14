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Дидье Дрогба: «Я не удивлен желанием Роналду сыграть в серии А»
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Дидье Дрогба: «Я не удивлен желанием Роналду сыграть в серии А» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба считает удачной сделкой переход Криштиану Роналду в «Ювентус». По словам ивуарийца, от этого трансфера выиграют все.
— Я не удивлен этому, — цитирует La Stampa Дрогба. — Считаю, что это идеальный захватывающий выбор. Я тоже хотел так поступить. Думал, что мой переход в серию А уже оформлен, мы обсуждали детали, но в последний момент все сорвалось. Название клуба не скажу. Сейчас это не имеет смысла. Мне было очень интересно это предложение. Так что я прекрасно понимаю желание Роналду сыграть в серии А.
Многие говорят, что он должен был остаться в "Реале". Возможно, для любого другого игрока в 33 года это имело бы смысл. «Реал» — гигантский клуб с амбициями, играющий всегда на высшем уровне. Но Роналду питается мотивацией. Ему нужны новые вызовы.
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