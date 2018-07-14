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Брилку хотят исключить из списка кандидатов в иркутский парламент
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Брилку хотят исключить из списка кандидатов в иркутский парламент 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сразу после июньских праймериз «Единой России», лидером которых оказался нынешний спикер заксобрания Иркутской области Сергей Брилка, многие политологи стали предрекать его исключение из списка кандидатов. Эксперты объясняют это тем, что Брилка будет баллотироваться в Госдуму РФ.
Комментарий: не можем убрать стержневого
Вопреки слухам, Брилка остается в списках кандидатов в депутаты иркутского парламента от ЕР. «В четверг на 20-й региональной конференции партии окончательно утвердили списки кандидатов в депутаты на выборах в заксобрание Иркутской области. Общерегиональную часть списка в итоге возглавили нынешний председатель ЗС Сергей Брилка, советник гендиректора группы компаний „Ростех“ Сергей Сокол и гендиректор Иркутского авиазавода Александр Вепрев», — сообщили в пресс-службе партии. По словам представителей ЕР, одной из причин выдвижения Брилки стало то, что иркутским губернатором является член коммунистической партии, поэтому они не могут «убрать стержневого человека, на котором будет держаться вся политическая конструкция».
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