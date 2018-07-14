7 лучших доступных игроков на рынке Национальной хоккейной лиги

Один из них может заменить в «Коламбусе» Панарина.

«Копай глубже!», — такой девиз впору вывесить генеральным менеджерам клубов НХЛ, кто не успел достаточно усилить свои коллективы после 1 июля, когда открылся рынок свободных агентов. Однако в свободном доступе ещё осталось несколько драгоценных камней — или, по крайней мере, тех, кто претендует на такой статус. Изучим затихающий шум вокруг оставшихся свободных агентов, которые всё ещё находятся на рынке спустя две недели после его открытия. Возможно, что кое-кто из них ближе к осени рискнёт перебраться в КХЛ.

Зарплата в прошлом сезоне — $ 7,8 млн Ситуация: Нэш покинул «Рейнджерс» после драматичной чистки состава в феврале и набрал 5 очков за прикупивший его «Бостон» — выступить за «мишек» лучше помешало сотрясение. В прошлом сезоне Рик был на 16-м месте по зарплате в лиге, и претендовать на такую же огромную сумму денег он уже не сможет. Польза от бывшего обладателя «Мориса Ришара» ещё далеко не исчерпана, но стареющий высокооплачиваемый ветеран со склонностью к травматизму — весьма рискованный вариант усиления. Кто интересуется: «Коламбус». И ещё 7-8 команд, которые не проявляют должной активности в переговорах. Перспективы: может уйти на пенсию, поскольку имеет ряд проблем со здоровьем. Или вернётся на место боевой славы в Огайо, где займёт место Артемия Панарина

з. Лука Сбиса , 29 лет Зарплата в прошлом сезоне — $ 4 млн Ситуация: агент защитника «Вегаса» рассказал Пьеру ЛеБрюну , что генеральный менеджер «Голден Найтс» Джордж Макфи так и не сделал Сбисе конкретного предложения. Сам Макфи это с гневом опроверг, заявив, что предлагал швейцарцу продление, но тот решил попробовать свои силы на рынке. Сбиса — один из самых молодых доступных игроков обороны, имеющий в послужном списке финал Кубка Стэнли с хорошим показателем полезности и игровым временем.

Кто интересуется: «Ванкувер», но это не точно. Перспективы: если решение попробовать свои силы на вольных хлебах действительно имело место, то Сбиса явно ошибся. Спрос на него невысок, а лето оказалось испорченным нервотрёпкой и неопределённостью. Тем не менее, новую команду он наверняка себе найдёт.

з. Дэн Хэмьюс , 35 лет Зарплата в прошлом сезоне — $ 3 млн Ситуация: 35-летний защитник с трудночитаемой для русского глаза фамилией способен принести своей команде надёжность и стабильность на синей линии. Его личный рекорд результативности — 24 очка — был поставлен в «Далласе» в прошлом сезоне. При этом, за пять последних сезонов он пропустил лишь три матча. Техасцы так хотели Тавареса и продолжают хотеть Эрика Карлссона , что Хэмьюсом было решено пожертвовать ради места под потолком зарплат. Кто интересуется: «Ванкувер», «Эдмонтон», «Монреаль». Перспективы: если Дэн подвинется по зарплате раза в полтора-два и согласится на однолетний договор, то ждать предложений до осени ему не придётся. Календарь НХЛ сезона-2018/19 з. Тобиас Энстрём , 33 года

Зарплата в прошлом сезоне — $ 5,75 млн Ситуация: сомнений в пользе шведа для надёжности оборонительных порядков нет никаких, но только если Энстрём здоров. В прошлом сезоне он сыграл за «Виннипег» только 43 матча, и этот факт явно останавливает потенциальных покупателей. В случае отсутствия реального интереса в НХЛ, которая остаётся для Тобиаса приоритетной, он вполне может перебраться в Европу, где нагрузка поменьше. Кто интересуется: «Торонто», но интерес почти затих, а также «Монреаль».

Перспективы: серьёзно ужиматься по деньгам и ждать предложений в НХЛ, либо активней работать на европейском рынке, где ещё остались некоторые «сладкие» места.

з. Брукс Орпик, 37 лет Зарплата в прошлом сезоне — $ 5,5 млн Ситуация: да, Орпик — уже старый и медленный. Его контракт был выкуплен, и благодаря сделке «Вашингтон» смог подписать новый крупный договор с Джоном Карлсоном . Но бывший главный тренер «столичных» Барри Тротц назвал Орпика самым уважаемым человеком в раздевалке (это при живом Овечкине), а нынешний наставник Тодд Рирден знает Брукса ещё по «Питтсбургу». Орпик привносит в игру то, что принято называть «нематериальной пользой». Кто интересуется: «Вашингтон», но при условии заметного понижения зарплаты. Перспективы: или пенсия, или однолетний контракт со «столичными» на сумму, не превышающую $ 2 млн н. Майк Каммалери, 36 лет Зарплата в прошлом сезоне — $ 1 млн Ситуация: в прошлом сезоне ветеран сыграл всего 66 матчей, но он остаётся самым вторым самым результативным форвардом, который ищет работу — лучше него был только Рик Нэш. Ноги у Майка уже бегут не так резво, но голова и руки работают очень неплохо. После того, как его контракт выкупил «Нью-Джерси», Каммалери не прижился в «Кингз», а заканчивал чемпионат в «Эдмонтоне». Кто интересуется: «Чикаго». Перспективы: если рискнёт перебраться в КХЛ, может стать очень заметной фигурой.

Зарплата в прошлом сезоне — $ 4,4 млн Ситуация: для защитника одностороннего оборонительного плана зарплата Емелина непомерно высока. Если Алексей отбросит финансовые амбиции, то без особого напряжения увидит небольшой список команд, которые будут готовы пригласить его во вторую-третью пару. Кто интересуется: «несколько клубов НХЛ», — так сказал агент Емелина Дон Мин. Перспективы: может уехать в КХЛ, где он уже дважды был обладателем Кубка Гагарина.