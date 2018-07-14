«Да! Давай! Еще!»: 10 самых популярных рекламных роликов ЧМ-2018 на YouTube

1. Nike. Меньше спрашивай, больше делай Список возглавила реклама Nike с футболистом российской сборной Федором Смоловым . После незабитого пенальти в историческом четвертьфинальном матче России против Хорватии на игрока обрушилось немало критики — но в ролике он, хотя тоже в стрессе, со своей профессиональной задачей все-таки справляется.

2. McDonald's Russia. Некоторые любят поострее Кассир предлагает новые варианты фирменного сэндвича футбольным болельщикам разных национальностей, на что те в ответ кричат на одинаково бодром русском «давай!».

3. Nike. «Здесь тебе скажут „Ты никогда отсюда не выберешься!“» Непростой для ребенка вывод о том, что нужно бороться и играть против системы, под фирменным слоганом рекламной серии «никогда не спрашивай».

4. Huawei. Насколько проще стала наша жизнь за счет NFC От клерка до паркурщика и преданного футбольного фаната за полминуты — при помощи смартфона с технологией беспроводной ближней передачи данных.

5. Visa . Не пропустите важные моменты ЧМ-2018 Если бы только все были столь щедрыми альтруистами, как шведский футболист Златан Ибрагимович (по крайней мере, в рекламе)!

6. Apple . Практичные советы по съемке замедленного видео Практичные, если у вас есть iPhone X, конечно.

7. Pedigree. Чемпионат по спортивному купанию щенков Трогательные советы, как правильно «намылиться на победу».

8. Lay's Russia. «Топим за футбол!»

В своеобразном стиле Скруджи и Тимати , который сетует, что людям в «сфере искусства» платят меньше, чем футболистам.

9. Сборная России по футболу. «Мы мечтаем о невозможном»

Вдохновляющая история о преодолении трудностей на примере юного поклонника Александра Головина , полузащитника российской сборной.

10. Сбербанк . «Да! Давай! Еще!» Женские выкрики в адрес российского футболиста Александра Кержакова относятся совсем не к тому, о чем вы могли подумать.

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Youtube назвал самые популярные рекламные ролики за прошедший год