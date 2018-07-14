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Беременная Пиппа Миддлтон в романтичном образе на Уимблдоне
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Беременная Пиппа Миддлтон в романтичном образе на Уимблдоне 

Harper’s Bazaar 38 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Младшая сестра герцогини Кембриджской — преданная фанатка спорта, особенно тенниса. Пиппа Миддлтон не пропускает ни одного матча Уимблдонского турнира, который сейчас проходит в Великобритании. В очередной раз она была замечена на трибуне со своим супругом Джеймсом Мэтьюзом, вместе с которым она ждет первенца. Турнир девушка всегда посещает в платьях, вчерашний матч не стал исключением — Пиппа выбрала многоярусное легкое платье с широкими рукавами, которое дополнила эскадрильями на танкетке. Идеально для лета.
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