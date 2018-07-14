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Заместитель посла Великобритании посетит матч за третье место ЧМ-2018
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Заместитель посла Великобритании посетит матч за третье место ЧМ-2018 

ТАСС 4 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл посетит матч за третье место чемпионата мира по футболу между командами Англии и Бельгии. Об этом ТАСС сообщили в субботу в посольстве Великобритании в России.
Сборную Бельгии, как ранее сообщили ТАСС в посольстве страны, будет поддерживать вице-премьер, министр иностранных дел Дидье Рейндерс. Игра начнется в 17:00 на стадионе «Санкт-Петербург».
Ранее официальный Лондон, обвиняющий Россию в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, заявил, что представители правительства страны и королевской семьи не будут посещать игры чемпионата. При этом команда Англии демонстрирует лучший за долгое время результат на мировом футбольном первенстве — последний раз команде удалось добиться четвертого места в 1990 году.
Поддерживать английскую команду намерены также многочисленные болельщики. Посольство уточняет информацию о том, сколько их будет на матче. На игру с Хорватией 11 июля в Москве, которая закончилась поражением для англичан, пришло около 10 тыс. человек. Тогда британские власти на стадионе представляла также лишь Линдси Сколл.
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