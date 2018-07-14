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Новичок ХК СКА Бывальцев заявил, что не боится конкуренции в клубе
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Новичок ХК СКА Бывальцев заявил, что не боится конкуренции в клубе 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Новичок санкт— петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Алексей Бывальцев не боится конкуренции в новой команде. Об этом он рассказал журналистам.
В начале мая было объявлено о переходе форвардов "Амура" Бывальцева и Олега Ли в СКА в обмен на денежную компенсацию.
"Пока не знаю, как оценить свое физическое состояние. Конечно, я еще не на пике, но еще рано. К 1 сентября нужно быть в форме. Мне понравилась хоккейная база и сам Санкт-Петербург", — сказал Бывальцев.
"Будет классно, если нас поставят с Олегом Ли вместе, нужно будет доказывать, что мы можем показывать результат. Илью Воробьева (главный тренер СКА — прим. ТАСС) я знаю давно, знаком с его требованиями. Конкуренции я не боюсь, для меня это новый вызов. Может быть, я наберу меньше очков, чем в прошлом сезоне, но главное, чтобы команда побеждала", — заключил нападающий.
В минувшем сезоне 24-летний Бывальцев стал лучшим бомбардиром «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 43 очка (19 шайб + 24 передачи), на счету Ли 29 (10+19) очков.
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