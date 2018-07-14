Прогноз «Фонбет»: Бельгия — фаворит в матче с Англией

14 июля на стадионе «Санкт-Петербург» сборная Бельгии встретится со сборной Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании «Фонбет» Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

— Кто победит в основное время?

— Букмекеры «Фонбет» считают, что в матче победит сборная Бельгии. На победу команды Роберто Мартинеса можно поставить с коэффициентом 2.17, на победу сборной Англии — с коэффициентом 3.25, на ничью — с коэффициентом 3.90. Большинство клиентов «Фонбет» согласно с таким прогнозом. На победу сборной Бельгии в основное время поставили 65% игроков, на победу Англии — 31%, на ничью — 4%.

— Сколько забьют голов?

— По мнению «Фонбет», в основное время матча будет забито больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 2,5 — за 2.45. Большинство клиентов «Фонбет» согласно с букмекерами. На тотал больше 2,5 поставили 80% игроков, на тотал меньше 2,5 — 20%.

— Каким будет счет матча в основное время?

— Букмекеры «Фонбет» предполагают, что основное время матча завершится со счетом 1:1. На такой исход встречи можно поставить за 7.50. На ничью в основное время со счетом 0:0 можно поставить за 15.00, со счетом 2:2 — за 11.00. На победу Бельгии со счетом 1:0 можно поставить за 11.00, со счетом 2:0 — за 13.00, со счетом 2:1 — за 8.50. На победу Англии со счетом 1:0 принимаются ставки с коэффициентом 14.00, со счетом 2:0 — с коэффициентом 19.00, со счетом 2:1 — с коэффициентом 10.50. Другие коэффициенты на точный счет смотрите в линии «Фонбет».

Среди всех клиентов «Фонбет», поставивших на точный счет матча, 46% выбрали победу Бельгии со счетом 2:1, 29% — со счетом 2:0, 25% — со счетом 1:0.

— Кто займет третье место?

— «Фонбет» предполагает, что третье место займет сборная Бельгии. На итоговую победу бельгийцев можно поставить с коэффициентом 1.60, на победу Англии — с коэффициентом 2.35. Большинство клиентов «Фонбет» тоже считает, что третье место займет сборная Бельгии. На итоговую победу бельгийцев поставили 63% игроков, на победу англичан — 37%.

— На что ставят в «Фонбет»?

— Самой популярной стала ставка на победу сборной Бельгии в основное время — ее предпочли 47% клиентов «Фонбет». 30% игроков поставили на победу Англии в основное время, 11% — на то, что Бельгия выиграет с учетом дополнительного времени и серии пенальти. 8% клиентов «Фонбет» сделали ставку на итоговую победу англичан, 4% — на то, что Бельгия выиграет в основное время со счетом 2:1.

— А сколько ставят?

— Самая крупная ставка — на победу сборной Бельгии в основное время. Она входит в экспресс на сумму 750 000 рублей. В среднем на матч Бельгии и Англии ставят 1647 рублей. Сделать ставку