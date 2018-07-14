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«Лос-Анджелес» — «Портленд». Прогноз и ставки на матч МЛС 16 июля
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«Лос-Анджелес» — «Портленд». Прогноз и ставки на матч МЛС 16 июля 

LiveSport.Ru 4 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Лос-Анджелес»
После 18 проведенных поединков в МЛС команда Боба Брэдли идет на второй строке в Западной конференции, имея в своем активе 34 балла и отстает на один пункт от первого «Далласа».
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Беспроигрышная серия «черно-золотых» насчитывает семь матчей кряду во всех турнирах (два в Кубке и пять в чемпионате). В этих встречах они одержали шесть побед и один раз сыграли вничью.
На своем поле в этом сезоне МЛС «Лос-Анджелес» ни разу не проиграл. Пять матчей команда из Лос-Анджелеса выиграла и три поединка свела вничью.
Последние три домашние встречи «ангелы» выиграли. Обыграли «Коламбус Крю» со счетом 2:0, а также «Филадельфию» и «Орландо Сити» — по 4:1.
«Портленд»
«Дровосеки» с 29 очками расположились на пятой строке в Западной конференции. Они отстают от своего предстоящего соперника на пять баллов.
Дружина Джованни Саваресе имеет впечатляющую серию без поражений, которая на данный момент насчитывает 13 матчей.
Последний раз «зелено-желтые» проигрывали чуть более трех месяцев тому назад («Орландо Сити» на выезде — 2:3). Затем «Портленд» одержал 10 побед во всех турнирах и три матча свел вничью.
Из девяти выездных поединков «Тимберс» одержали виктории в трех из них, еще три матча сыграли вничью и столько же проиграли, разница мячей — 14:17.
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Между собой оппоненты в этом сезоне успели провести одну игру, в которой «Портленд» на своем поле взял верх со счетом 2:1. Также соперникам через несколько дней после этого матча придется провести и кубковый поединок.
Прогноз
Букмекеры в этом матче фаворитом считают хозяев поединка: победа «Лос-Анджелеса» — 1,78, победа «Портленда» — 4,50, ничья — 4,30.
На своем поле «черно-золотых» еще не проигрывали, и как мы считаем, продлят свою успешную серию и возьмут реванш за поражение в первом круге.
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